Het Antwerpse jongeren- en dansproject “Let’s go Urban” mocht vanavond op het podium van Night of the Proms hun 10e verjaardag vieren. Dat is de plaats waar het voor de groep ook allemaal begon. Night of the Proms mocht dan weer 35 kaarsjes uitblazen, dat naar jaarlijkse traditie de bekende mix van klassieke muziek en pop naar het Sportpaleis bracht.