Ben Affleck maakt film over het bewind van Leopold II in Congo

De film zal gebaseerd zijn op het boek "De geest van koning Leopold II en de plundering van de Congo" van de Amerikaanse journalist Adam Hochschild. Dat beschrijft het schrikbewind dat Leopold II van 1885 tot 1908 in zijn toenmalige privékolonie Kongo-Vrijstaat voerde. Het boek verscheen in 1998 en werd een internationale bestseller.

In de film zal onder meer gefocust worden op drie mannen - een zwarte Amerikaanse missionaris, een Engelse onderzoeksjournalist en een Ierse spion - die de wantoestanden in Congo aanklaagden en zo de basis vormden voor een van de eerste mensenrechtenbewegingen uit de geschiedenis.

Ben Affleck is bekend als regisseur van en acteur in "Argo" en "The town." Hij speelde ook mee in onder meer "Justice League", "Gone Girl" en "Good Will Hunting". In 2010 richtte hij mee het Eastern Congo Initiative op, een non-profitorganisatie die de belangen behartigt van en beurzen verleent aan projecten die de gemeenschap in het oosten van Congo versterken.

De verfilming van Hochschilds boek is een project dat Affleck al enkele jaren voorbereidt. Oorspronkelijk had hij een serie voor ogen, maar uiteindelijk is beslist dat het verhaal het best tot zijn recht komt in een film.



Voor de productie zal Affleck samenwerken met verschillende partners, onder wie Martin Scorsese en Harry Belafonte. Farhad Safinia zal het scenario voor de film schrijven.