UGent ontwikkelt armband die dodehoekongevallen helpt voorkomen

Professor Jo Verhaevert van de UGent heeft een armbandje ontwikkeld dat dodehoekongevallen kan helpen voorkomen. Hij demonstreerde zijn uitvinding in het Provinciaal Technisch Instituut in Zottegem: enkele leerlingen van de school kregen het bandje om de arm en stapten rond een vrachtwagen. Telkens zij in een dode hoek van de chauffeur kwamen, ging er zowel bij hen als in de cabine van de vrachtwagen een alarm af.

“Bij een dodehoekongeval wordt vandaag meestal de vrachtwagenchauffeur met de vinger gewezen. Het bandje zorgt voor een gedeelde verantwoordelijkheid. Want niet alleen de chauffeur wordt gewaarschuwd in zijn cabine, ook de zwakke weggebruiker krijgt een signaal. Zo weten zij dat ze zich in een gevaarlijke situatie bevinden", verduidelijkt Verhaevert.