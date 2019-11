Blokkades aan gebouwen van Proximus, verschillende winkels gesloten door vakbondsactie

De vakbondsactie laat zich vooral in het Franstalige landsgedeelte voelen: vakbondsmilitanten blokkeren verschillende gebouwen van de telecomprovider in Luik, Thimister, Libramont en Namen. Mensen worden er met mondjesmaat doorgelaten, of soms helemaal niet. Het was de bedoeling om vandaag alleen pamfletten uit te delen, om acties van volgende week aan te kondigen, zegt vakbondsman Bart Neyens.

In het zuiden van het land zijn ook zes Proximus-shops gesloten. In Vlaanderen is één winkel gesloten, die in Mortsel. Daarnaast lopen de wachttijden in de callcenters langer op dan gewoonlijk en moet Proximus een aantal afspraken verzetten van installaties bij mensen thuis. Dat zegt Proximus-woordvoerder Fabrice Gansbeke.