Brits kusthotel in Eastbourne nagenoeg volledig vernield door brand

In de Britse kuststad Eastbourne is het Victoriaanse gebouw Hotel Claremont zo goed als volledig in vlammen opgegaan. De brand brak uit om iets voor negen uur vanmorgen. De gasten en het personeel konden in veiligheid worden gebracht. Alle beschikbare manschappen werden opgeroepen, zo'n 60 brandweermannen en 12 bluswagens waren ter plaatse. Volgens de Britse openbare omroep BBC werd ook het aanpalende hotel, Pier Hotel, geëvacueerd. Naar verluidt is het vuur intussen onder controle.