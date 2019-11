Brussel wil kilometerheffing "light" (maar niet zonder Vlaanderen)

Van den Brandt hoopt toch dat ze de andere gewesten kan overtuigen om mee te stappen in zo’n systeem, al weet ze dat “het heel moeilijk is en de kans heel klein is dat de Vlaamse regering meestapt.

In een reactie aan VRT NWS zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters dat de Vlaamse regering bereid is om te luisteren, “maar een kilometerheffing is voorlopig niet aan de orde".

Ook tegenover Van den Brandt was Peeters “daar redelijk duidelijk over”, aldus de Brusselse minister. “Maar ik hoop dat we de dialoog nog een kans kunnen geven, zien waar de meningen verschillen en in alle sereniteit een debat ten gronde kunnen hebben”, besluit Van den Brandt.

Beluister het volledige gesprek met minister Van den Brandt in "De ochtend" op Radio 1: