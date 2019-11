Burgemeester Hans Bonte (SP.A) wil niet dat Syrië-ronselaar les volgt in Vilvoorde

Omdat Denis geen Nederlands spreekt, heeft de VDAB hem doorgestuurd naar het centrum voor basiseducatie in Vilvoorde. Dat centrum ligt naast de school waar Denis indertijd een aantal jongeren heeft gerekruteerd om te vechten in Syrië. Verschillende van hen zijn intussen overleden. De families en vrienden zijn daarom geschokt dat Denis weer in de buurt zou gezien kunnen worden. Burgemeester Bonte van Vilvoorde snapt die reacties: "De naam Denis klinkt als een klok in Vilvoorde. In die zin dat hij voor veel onrust maar ook onveiligheid kan zorgen. We vinden het dus een slecht idee."

Pure provocatie

Bonte is er ook van overtuigd dat Denis niet geïnteresseerd is in taallessen. "Er is ons meegedeeld dat Denis nog meer geradicaliseerd is dan voor zijn gevangenisstraf. Dat hij helemaal geen interesse heeft om Nederlands te leren, maar toch per se naar Vilvoorde wil komen doet toch vragen rijzen of we niet te maken hebben met iemand die puur provoceert. Bovendien kan hij die taallessen ook volgen in zijn woonplaats Londerzeel."

Oplossing?

De Lokale Integrale Veiligheidscel van Vilvoorde heeft het advies gegeven om Denis geen taallessen te laten volgen in Vilvoorde. De VDAB heeft intussen laten weten dat oordeel op te volgen. Toch pleit Bonte voor een structurele oplossing. "Het geval-Denis toont aan dat het de hoogste tijd is dat terroristen bepaalde voorwaarden moeten opgelegd worden zoals onder toezicht staan van de overheid en een plaatsverbod krijgen."