Geen subsidies meer voor "etnische" verenigingen: "Dat geldt ook voor Vlaamse organisaties", zegt minister Bart Somers

De minister wil geen organisaties noemen die nu zouden moeten vrezen voor hun geld. "We gaan rapporten krijgen van de inspectie. Het is de inspectie die dat moet onderzoeken." Her en der wordt de interculturele organisatie Kifkif genoemd, onder meer omdat de hoofdinitiatiefnemer van het decreetvoorstel - Marius Meremans (N-VA) -zich in het verleden al vragen heeft gesteld bij die organisatie.

Volgens minister Somers wordt Kifkif niet geviseerd. "Dat is een linkse organisatie die politiek niet altijd mijn mening vertegenwoordigt, maar het is volgens mij een typische organisatie die bijdraagt aan een samenleving en bruggen bouwt." Een organisatie "die zich richt op één gemeenschap, bovendien buitenlands wordt aangestuurd en mensen geïsoleerd houdt" moet daarentegen wel vrezen voor verlies van subsidies.

Overigens, in theorie zouden ook Vlaamse organisaties hun subsidies kunnen verliezen door de maatregel, verduidelijkt Somers. "Ook een Vlaamse organisatie die zegt 'Wij plooien alleen maar terug op onze eigen etnisch-culturele groep en wij weigeren bij te dragen of wij willen segregatie in de hand werken', een organisatie die kan bestaan, maar ik vind niet dat we daar ons geld moeten zetten."