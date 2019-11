De multiculturele samenleving is geen algeheel verhaal van rozengeur en maneschijn

Mensen gaan, in een poging om tot houvast en antwoorden te komen, zelf op internet op zoek naar informatie, via alternatieve mediakanalen die wél met de nodige duiding komen, met soms correcte, maar soms ook incorrecte en/of zelfs opruiende informatie. Ze gaan hun erkenning en bevestiging dan halen in de gepolariseerde echokamers van Facebook en Twitter. En als ze voelen dat de politici niet naar hen luisteren of hen niet begrijpen en naar hun gevoel ronduit verkeerde keuzes maken, dan gaan ze stemmen voor zogenaamde sterke leiders die pal voor hen staan of mogelijk gaan ze zelf tot actie over. En dat kan dan misschien een brand als in Bilzen verklaren. Niet meteen een fraaie cocktail.

Of deze theorie volledig klopt, laat ik in het midden. Wat ik wel stellig durf te zeggen, is dat het besluit tot brandstichting en de bezorgdheid omtrent het migratiebeleid er niet van vandaag op morgen zijn gekomen. Dit is een proces dat al meerdere jaren sluimert en woekert omdat… Ja, waarom eigenlijk? Hebben we nog steeds zoveel last van een collectief trauma na de gruwelen van het fascisme, nazisme en het communisme dat we niet geloven in voldoende open dialoog, niet alleen in de media en in de politiek, maar ook mét het volk? Is het niet zo dat onze Verlichte samenleving juist verlicht is geworden door kritisch en openlijk te onderzoeken en te bespreken van wat beter kan in de maatschappij en hoe we dat moeten doen? Als we dat te fel uit de weg gaan, wat is onze Verlichte samenleving dan eigenlijk waard? Een vuurtoren blijft schijnen, niet enkel wanneer golven er zachtjes tegenaan kabbelen, maar vooral ook wanneer de lucht gitzwart is en metershoge golven er stormachtig tegenin beuken. Juist dan bewijst het z’n waarde. Misschien ligt de sleutel tot oplossing wel in het simpele woord “waarom”.