"The lord of the rings" in het echt: Tim bouwt huis onder de grond

“Welkom in mijn hobbithuisje”, zegt Tim (29). Zijn huis lijkt inderdaad verdacht veel op het huis uit de film "The lord of the rings". “Maar dan zonder de ronde deur”, lacht hij. “Toen ik 12 jaar was, was ik enorm gefascineerd door het boek. Het was het eerste boek dat ik met zoveel overgave heb gelezen. Ik werd enorm aangetrokken door de magische wereld. Nog altijd. Toen had ik al het idee om ooit zo’n huis te bouwen en dat is nu gelukt. Het is een kinderdroom die werkelijkheid is geworden.”

Knusse plek

“Ik heb niet het gevoel dat dit een donker hol is. Het is hier een knusse en warme plek”, gaat Tim verder. Hij heeft de ruimte van twintig vierkante meter slim ingericht. Er staat een fornuis, een tafel, een zetel, een kast, een dubbel bed en een douche. Het ruikt er naar vers gemaakte appeltaart. “We hebben alles wat we nodig hebben. Alles staat hier, behalve de wc. Die is buiten. Het leek me geen goed plan om een wc te plaatsen in zo’n kleine ruimte”, lacht hij. Tim leeft misschien onder de grond, toch heeft hij ook gedacht aan licht. In zijn huisje zijn twee ramen geplaatst die uitkijken op zijn tuin.

Eén met de natuur

In de tuin van Tim lopen verschillende kippen rond. Er ligt ook een hoop stenen die in de toekomst de wand van een vijver moet worden. “Ik ben altijd al een buitenmens geweest", zegt hij. "Als kind bouwde ik enorm veel kampen en speelde ik op het veld van de boer. Ik had toen ook al een grote fascinatie voor de natuur en had de droom om zo dicht mogelijk daarbij te wonen. Ik denk dat dit huis heel dicht in de buurt van die droom komt.”