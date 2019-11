Inwoners Evergem kunnen gemeente weldra niet meer via WhatsApp contacteren: "Door hoge boetes kunnen we niet anders"

In Evergem konden inwoners via WhatsApp een berichtje sturen naar de gemeente. Maar vanaf 1 december zal dat niet meer mogelijk zijn.

Nieuwe regels

De verandering is geen keuze van de gemeente Evergem maar van WhatsApp, zegt Tessa Verheecke die werkt op de communicatiedienst van Evergem: "De gratis versie die iedereen heeft, mogen we niet meer gebruiken, maar de betalende business versie is momenteel enkel voor bedrijven bedoeld. Als we blijven verder gaan met onze WhatsApp dienst kunnen we fikse boetes krijgen."

Alternatieven

"Hierdoor vallen wij als gemeente uit de boot en moeten we noodgedwongen onze WhatsApp-chat opdoeken. En dat is jammer want Whatsapp werd best veel gebruikt. Gelukkig zijn er nog andere mogelijkheden om ons online te bereiken", zegt Tessa Verheecke. Inwoners kunnen de stad nog online bereiken via Facebook Messenger, via de Live Chat op de website en via het meldpunt op de website van Evergem.