500.000 nagemaakte of illegale producten in beslag genomen door geneesmiddelenagentschap 

Van juni vorig jaar tot juni dit jaar controleerde het Geneesmiddelenagentschap (FAGG) 50.000 pakketten. Het zijn de diensten van de douane die de pakketten in quarantaine zet. Vervolgens controleert het FAGG de pakketten, om ze eventueel daarna in beslag te nemen. Meer dan een op de tien van die pakketten bleek nagemaakte of illegale geneesmiddelen en medische hulpmiddelen te bevatten.

In totaal zaten nagemaakte of illegale producten in 5.360 van de gecontroleerde pakketten, goed voor zowat 500.000 tabletten, buisjes of flesjes. De controles maakten deel uit van de twaalfde editie van "Pangea", een internationale actie die gecoördineerd wordt door Interpol.