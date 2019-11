Ondanks alle inspanningen gaan we nog steeds heel nonchalant om met alcohol

Anno 2019 wil dit dan zeggen dat ‘influencers’ op sociale media het nuchter rijden op een positieve manier promoten. Je duikt in de leefwereld van bijvoorbeeld jongeren en maakt samen met hen een nieuw beeld. Een boodschap is enkel geloofwaardig als het vanuit de eigen omgeving komt. Een bericht van de overheid of een campagne op televisie is per definitie onbetrouwbaar en vervliegt. Denk ook aan de billboards die je soms aan de autosnelweg ziet met preventieve boodschappen. Welk effect heeft dat? Eerst en vooral is het gevaarlijk om een belangrijke boodschap op de weg te tonen, want je moet je eigenlijk concentreren op de weg en niet op een billboard aan de kant. Als je die boodschap uiteindelijk ziet, dan bevestigt of ontkent dit enkel de overtuiging die je reeds had en je rijdt gewoon verder. Ook de BOB-campagnes van de politie zijn niet helemaal bestand tegen ons ‘onbekwame’ brein. Ongetwijfeld is er in jouw omgeving een verhaal van iemand die dronk en toch negatief blies. Nemen we het risico? Bah ja…een glaasje kan geen kwaad en het zal wel meevallen. De mening van onze omgeving weegt door. Ik ga toch niet dood als ik dronken rij.