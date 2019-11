Jaarlijks defilé van lingeriemerk Victoria's Secret afgelast

Het moederbedrijf achter Victoria's Secret, L Brands, zegt dat de modeshow, bekend door de aanwezigheid van gevleugelde topmodellen en veel blingbling, dit jaar niet zal doorgaan. Het bedrijf wil "zich anders in de markt zetten en denkt na over hoe die positie op een betere manier over te brengen aan de klanten", klinkt het.