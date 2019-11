Politie Gent niet mild voor gsm'en op de fiets: 11 fietsers krijgen een boete

Gsm'en tijdens het rijden is verboden. Dat is niet alleen zo voor automobilisten, maar ook voor fietsers. In Gent heeft de politie afgelopen nacht 11 fietsers bekeurd die al rijdend met hun gsm bezig waren.

Hoge boetes

Afgelopen jaar zijn in Gent al bijna 2.000 mensen betrapt omdat ze met hun gsm bezig waren in het verkeer, onder hen dus ook veel fietsers. Ze telefoneren, sturen berichten of zijn bezig met apps en letten daardoor niet goed op het verkeer.

Wie betrapt wordt, moet een boete betalen van 116 euro. Dat is veel geld, maar er is toch begrip voor. "Ik vind dat heel terecht", zegt een fietser aan Radio 2 Oost-Vlaanderen. "Ik ben eens gevallen met de fiets door met mijn gsm bezig te zijn en toen was mijn arm uit de kom." Een andere fietser vindt het ook terecht: "Ik heb er nooit bij stilgestaan, maar het is wel waar: je bent veel minder oplettend."