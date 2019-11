De voorbije jaren is er in Spanje veel protest geweest tegen de lakse houding van het gerecht tegen seksueel misbruik. "Er zijn verschillende "wolvenroedels" geweest. Dat zijn groepen jonge mannen die tijdens feesten op zoek gaan naar vrouwen die te veel gedronken hebben. Ze sluiten die dan in en verkrachten ze. Er is de wolvenroedel van Pamplona, daarna was er de wolvenroedel Manresa gekomen", zegt Sven Tuytens.

"Die zaken zijn voor de rechtbank gekomen, maar er wordt in Spanje een groot onderscheid gemaakt tussen seksuele aanranding en verkrachting. De straffen zijn heel verschillend. De grote kwestie in Spanje is, dat de wetgeving verstrengd moet worden. Als een vrouw zich niet fysiek verweert tijdens de verkrachting, is het heel moeilijk de daders te veroordelen voor verkrachting. Dat is het grote probleem."

Na de lichte straffen voor de leden van de wolvenroedel van Pamplona was er veel protest. "De 8-maart-beweging is toen opgericht. Vrouwen zijn massaal op straat gekomen en de vrouwen hebben massaal het werk neergelegd om de machohouding van het gerecht aan te klagen. Ze eisen dat er een einde gemaakt wordt aan de machocultuur in Spanje en ze eisen veel zwaardere straffen voor dit soort overtredingen."

De zaak van Carlota Prado gaat nu behandeld worden in de rechtbank. "Het is nu pas, door het feit dat ze een interview heeft gegeven en haar zaak naar buiten is gebracht door een internetkrant, dat het gerecht de zaak opent. Prado heeft veel moeite moeten doen om gehoord te worden. Nu is de aandacht gekomen, omdat dat dramatische filmpje aan het circuleren is op het internet. Daar komen al die hevige reacties op", besluit Sven Tuytens.

Beluister het gesprek met Sven Tuytens uit "De wereld vandaag" hier: