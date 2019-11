Het onbekendste ondergrondse plekje van Gent: de ijskelders van de Sint-Pietersnieuwstraat

Tijdens de bouw van studentenwoningen in de Sint-Pietersnieuwstraat, ontdekte een kraanman in 1998 plots een enorm gat onder een vloerplaat. Hij keek erdoor en tot zijn stomme verbazing zag hij een holte waar zijn kraan met gemak in zou kunnen verdwijnen.

Foto boven: de binnenkant van één van de ijskelders

De grootste van Europa

“Ik herinner me nog dat we naar de leegte onder onze voeten stonden te kijken,” zegt bouwheer Antoine Eeckhout. “Het leek wel een kerkgewelf dat we ontdekten. We hebben er toen de stadsdiensten en monumentenzorg bijgehaald. We bleken twee 19e-eeuwse ijskelders gevonden te hebben."

"Vandaag zijn het de grootste van Europa. De ijskelders kan je het beste vergelijken met twee reusachtige thermosflessen die in baksteen in de grond gebouwd werden. De grootste kelder heeft een diameter van 15 meter op het breedste punt en een inhoud van ongeveer 2.200 kubieke meter, de tweede heeft een diameter van 10 meter."

Foto boven: etiket van het spuitwater dat op de Blandijnberg werd gebotteld

Per schip uit Scandinavië

Het ijs voor brouwerij Blandinberg werd per schip aangevoerd vanuit Scandinavië. Op de Muinkkaai werd het op karren geladen en via een (nog bestaande) onderaardse gang naar de ijskelders gevoerd. De brouwerij lag lager op de helling dan de ijskelders.

Foto boven: ijsblokken werden per schip vervoerd en met een tang opgehesen

Kopzorgen

De ontdekking van de kelders bezorgde Antoine Eeckhout destijds wel kopzorgen: "We waren van plan om er een parking aan te leggen. Dat hebben we moeten opgeven. Er moesten ook drie wooneenheden sneuvelen. Maar we vonden het zo uniek, dat we de kelders in hun oorspronkelijke staat hebben hersteld."

Foto boven: de bolle bovenkant van de grootste ijskelder met op de achtergrond het Emmaüskasteeltje

Nog geen bestemming

Voorlopig liggen ze er ongebruikt bij. "We hopen dat er een horeca-gelegenheid in kan komen.", zegt zoon Jo Eeckhout. "Dat zou in samenwerking met de universiteit kunnen. Hun gebouwen liggen vlakbij. Er zou bijvoorbeeld een receptieruimte kunnen komen."

Voorlopig kan je de ijskelders enkel bezoeken als onderdeel van een gidsbeurt door Gent.

Meer weten over de ondergrondse wereld van Gent? In het stadsmuseum STAM loopt nog tot 22 september 2020 de tentoonstelling "Ondergronds in de stad".

