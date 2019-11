Lid van extreemrechtse groepering brengt Hitlergroet bij Fort van Breendonk: parket opent ­onderzoek

Het bestuur van het Fort van Breendonk was niet op de hoogte van de feiten, maar betreurt die enorm, zegt conservator Dimitri Roden. “Dit is een klap in het gezicht van de slachtoffers en hun familieleden. De helft van de gedeporteerden hier heeft de oorlog niet overleefd.”

Roden benadrukt dat het om een zeer uitzonderlijk incident gaat: “We hebben hier 100.000 bezoekers per jaar en dit soort problemen hebben we nog niet meegemaakt. Integendeel, de meeste bezoekers zijn zwaar onder de indruk van wat zich hier heeft afgespeeld. Veel jongeren leren hier net tot wat extremisme kan leiden. Onze presentatie is ook volledig wetenschappelijk onderbouwd en objectief.”

Dit soort incidenten is niet te vermijden, vreest Roden: “Als we dit zouden zien, zouden we uiteraard ingrijpen. Maar ons domein is 16 hectare groot, we kunnen onmogelijk overal camera’s hangen."