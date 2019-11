In de aanloop naar Kerstmis worden er in veel steden en gemeenten ijspistes aangelegd. Die tijdelijke schaatsbanen zijn misschien wel leuk maar zeker niet milieuvriendelijk. De stad Gent bestudeert of ze volgend jaar voor kunstijs moeten gaan, in Brugge kozen ze er dit jaar al voor. Morgen wordt de kunstijspiste feestelijk geopend, wij gingen vanmiddag al kijken. Bekijk de reportage bovenaan.