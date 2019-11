Truckchauffeur aangevallen door migranten op snelwegparking in Landen

In de nacht van woensdag op donderdag is een truckchauffeur aangevallen op een snelwegparking langs de E40 in Landen, Vlaams-Brabant. Dat schrijft Het Nieuwsblad. De man lag te slapen toen hij geluid hoorde. Tien migranten probeerden in zijn vrachtwagen te klimmen en vielen de chauffeur aan. De man kon ontkomen en raakte niet gewond.