IS-weduwe krijgt vijf jaar cel, maar behoudt Belgische nationaliteit

De vrouw hield al die tijd wel contact met haar familieleden. Zo vernamen ze in juni 2015 dat haar man gesneuveld zou zijn. Soraya E. was toen zwanger en beviel later van een dochter. In oktober 2015 werd ze de derde vrouw van een Nederlandse Syriëstrijder, bij wie ze een tweede dochter kreeg. Ook hij is intussen gestorven.

Soraya E. werd in mei dit jaar bij verstek veroordeeld tot vijf jaar cel en 8.000 euro boete. De rechtbank besliste toen wél om haar de Belgische nationaliteit te ontnemen. Haar familie nam daarop een advocaat in de arm en hij tekende verzet aan. De rechtbank in Antwerpen besliste nu dat ze toch de Belgische nationaliteit mag behouden.