Jumbo België roept studentenhaver terug

Bijna drie weken na de opening van de eerste Jumbo-winkel in België, roept de supermarkt de studentenhaver van het merk Marc O'Deli terug. Het product heeft het lotnummer 19435 en de houdbaarheidsdatum 19 oktober 2020. Het werd verkocht vanaf 6 november.

De winkelketen waarschuwt consumenten die allergisch of intolerant zijn aan pinda of sulfiet, om het product niet te consumeren en het terug te brengen naar het verkooppunt. Daar krijgen ze hun geld terug, aldus de winkelketen. Voor meer informatie kunnen klanten contact opnemen met de klantenservice via 0800 98998 of jumbo.com.

Bekijk hier de reportage over de opening van de eerste Jumbo-supermarkt in België: