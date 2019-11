Moordenaarskoppel opgepakt: "We waren 12 jaar oud en vonden een lijk in het bos"

"Het was een soort eindejaarsreis voor het zesde leerjaar. Onze leerkrachten hadden zelfs een groot bosspel uitgedokterd. We waren nog maar net begonnen en plots komen er twee klasgenoten aangelopen. Ze hadden grote ogen en hadden duidelijk iets meegemaakt of gezien. Waarop die jongens riepen: "we hebben een lijk gevonden."

Het bleek het lichaam van een Britse zakenman die het slachtoffer werd van het moordenaarskoppel van Acker-Lacote. Dat duo werd gisteren na ruim twintig jaar op de vlucht opgepakt in Ivoorkust



Janus herinnert zich de gebeurtenissen van 23 jaar geleden nog levendig. "Wij waren diep onder de indruk. Het was spannend, de politie kwam langs en we vonden het op dat moment vooral jammer dat ons bosspel niet kon doorgaan. Pas later besef je wat je hebt meegemaakt," aldus Janus. "Ik sliep ook op de kamer met die twee jongens die het lijk hebben ontdekt. Die hebben een hele nacht lang geen oog dicht gedaan. Niet onbegrijpelijk als je weet dat die Brit om het leven is gebracht met twee schoten door zijn hoofd. Dat kan geen fraai zicht geweest zijn."

De politie van Ivoorkust heeft gisteren meteen onderstaande arrestatiefoto vrijgegeven van Van Acker en Lacote.