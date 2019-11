Musicalacteurs zingen protestlied uit "Les misérables" tegen besparingen van Vlaamse regering

“Hoor je ‘t zingen in de nacht, van al de mensen in het dal.” Zo begint het protestlied dat een 90-tal musicalacteurs hebben opgenomen om te protesteren tegen de besparingen die de Vlaamse regering wil doorvoeren in de cultuursector. Vooral de aangekondigde besparing met 60 procent op de projectsubsidies valt de acteurs zwaar. “Dat is een hele nieuwe generatie kunstenaars monddood maken”, zeggen de initiatiefnemers.