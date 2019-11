Na 6 jaar een nieuwe revue in het Hasselts dialect: "Ze (h)age oa,s ènne mot"

Gebaseerd op lokale actualiteit

Een nieuwe revue betekent de draak steken met de Hasseltse actualiteit. Het stuk is geen aaneenschakeling van sketches maar eerder een grappig en ontroerend verhaal over de stad, zegt Bart Janssens. Hij is de voorzitter van het gezelschap en schrijver van het stuk. Het gaat onder meer over 't Scheep, het nieuwe stadhuis van Hasselt 'Obbe Beek', waar iedereen zijn eigen mening over heeft. “Er kwam iets heel bijzonder in Hasselt geland. Het is iets wat heel erg gelijkt op het nieuwe stadhuis van Hasselt", zegt Janssens. Maar of het dat ook echt is, daarvoor moeten we gaan kijken...

Nieuwe liedjes

Ook zijn er een heleboel nieuwe liedjes geschreven. Hiervoor hebben ze samengewerkt met het jongerenkoor Aléa en de solisten Dominique Colémont en Piet Bruninx. Die worden begeleid door 12 muzikanten o.a. door Pieter-Jan Gerrits, die ook alle muziek heeft gemaakt. Om het plaatje helemaal compleet te maken zijn de Star Dansers van Diepenbeek ook van de partij.

Veel medewerkers

Aan de revue hebben 150 mensen meegewerkt, waaronder 60 acteurs. Ze hebben 450 uur gerepeteerd. Annelies Smeyers leidt het allemaal in goede banen. Ze werkte ook al voor Studio 100 waar ze meewerkte aan de spektakelmusical "40-45".

Tickets

Een gouden tip voor alle geïnteresseerden: je gaat best zo vroeg mogelijk naar de voorstelling, want ook in de foyer is er voor de voorstelling nog vanalles te beleven. Om de show leuk af te sluiten is er na afloop voor iedereen nog een kleine verrassing.

De voorstellingen vinden plaats op:

vrijdag 22 november

zaterdag 23 november

zondag 24 november

vrijdag 29 november

zaterdag 30 november



Meer info kan je vinden op hun website www.khog.be