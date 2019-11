Nederland moet IS-vrouwen en hun kinderen dan toch niet terughalen uit Syrië

Het gaat om 23 IS-vrouwen, die in twee kampen in Noord-Oost-Syrië verblijven met hun 56 kinderen. Vorige week besliste een rechter dat de staat alles in het werk moest stellen om zo snel mogelijk de kinderen terug te halen naar Nederland, omdat ze in de kampen in barslechte omstandigheden leven.

De vrouwen zelf hadden geen recht om teruggehaald te worden, maar, zo zei de rechter, als de plaatselijke autoriteiten de kinderen niet alleen zouden laten gaan, dan moest de Nederlandse staat ook de moeders mee terughalen.