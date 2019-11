Nieuwe coöperatieve NewB wil eerste ethische bank in ons land worden: nog 20 miljoen te gaan in amper 5 dagen

"Ik vrees ervoor dat de bank niet levensvatbaar is als er geen grote investeerders bijkomen die zich volop achter dit project scharen", zegt Alain Praet, professor Financiën aan de KU Leuven. "Er wordt gesproken over professionele investeerders die in het verhaal geloven, maar ik zie weinig financiële engagementen vanuit die groep. Voor een coöperatieve mag het rendement niet zaligmakend zijn. Maar als je mensen wil aantrekken om duurzamer te gaan bankieren, dan moet je toch een rendement kunnen aanbieden. En daar heb ik mijn twijfels over."

Ook andere banken zetten alsmaar meer in op duurzaamheid. "Febelfin heeft vorige week nog 311 fondsen een duurzaam label toegekend, zegt Praet. "Dus ook op dat vlak zal er heel veel concurrentie ontstaan, waardoor het niet evident is voor een kleine speler om een plaats te verwerven op die markt." Volgens NewB is er nog veel 'greenwashing' in de sector. "Veel fondsen zeggen dat ze duurzaam zijn, maar worden niet gecontroleerd", verdedigt Vidts zich. "Bij ons is dat ingebed in de structuur omdat bijvoorbeeld Forum Ethibel (een non-profitorganisatie die financiële producten certificeert op basis van ethische en duurzame criteria) lid is van NewB en onze investeringspolitiek controleert."