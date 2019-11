"No way. Dit kon mijn kat toch niet zijn. Maar hij was het wel!"

Vijf jaar geleden verdween kat Sacha uit het leven van zijn baasje, Victor Usov. Usov uit Portland, in de Amerikaanse staat Oregon, dacht dat het dier tijdens een nachtje uit gedood was. Zijn verrassing was dan ook compleet toen hij onlangs van een dierenasiel in Santa Fe, in de staat New Mexico, bericht kreeg dat hij alsnog gevonden was. In vogelvlucht was dat dus meer dan 1.900 kilometer verder.