Libanon viert Onafhankelijkheidsdag in turbulente tijden: "Mensen zijn nog altijd klaar om hun stem te laten horen"

In Libanon wordt vandaag Onafhankelijkheidsdag gevierd, te midden van aanhoudende protesten tegen de heersende klasse. Er was een kleine militaire parade, maar de burgers organiseerden ook hun eigen feestelijkheden. "Het protest is zeker nog niet uitgedoofd", zegt Joyce Azar, die bij VRT NWS werkt en nu in Libanon is.