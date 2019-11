Bekende artiesten uit cultuursector reiken Vlaamse regering de hand: "Wij staan niet buiten de samenleving"

Geachte Heer minister-president Jan Jambon,

Viceminister-presidenten Bart Somers, Hilde Crevits en Ben Weyts

De laatste tijd is er heel wat inkt gevloeid over cultuur en Vlaamse identiteit. Het zal u niet ontgaan zijn dat er op dit moment verschillende krachten leven in onze samenleving. We worden geconfronteerd met een groeiende vorm van polarisatie. Dat baart iedereen zorgen, aan welke kant hij of zij ook staat. We vragen ons af waar de joie de vivre in onze samenleving gebleven is, onze zin voor (absurde) humor, onze zin om op een eigengereide en onbevangen manier met de dingen om te gaan, stuk voor stuk elementen die ons als samenleving altijd hebben gekenmerkt.

We maken ons zorgen over een toenemende perceptie dat mensen die werkzaam zijn in de creatieve sector als het ware buiten de samenleving staan, en daardoor weggezet worden als elitair, wonend in een ivoren toren. Dat beeld klopt uiteraard niet. Onze sector put uit de brede lagen van de samenleving, het is een verzameling van jonge en minder jonge ondernemende mensen op zoek naar schoonheid, naar plezier, naar ernst en inzicht… We zijn een amalgaam van mensen die emoties benoemen (in muziek, dans, beeld, woord), we begeleiden levensgebeurtenissen met wat we elke dag maken, we zorgen voor verstrooiing, we proberen kritisch ogen te openen door dingen in vraag te stellen… We zijn bekommerd om de nieuwe generatie en proberen deze te begeleiden in projecten waarin zij de kans krijgt om zich verder te ontwikkelen.

Door onze gezamenlijke passie om op zoek te gaan naar de ultieme creatie, de perfecte song, een pakkende compositie, het ontroerende verhaal- kortom, naar de relevantie en de impact waarvoor we bekend staan, voelen we ons als creatieve sector heel erg met elkaar verbonden. Dat blijkt ook uit de massale reactie die, lijkt ons, tot heroverweging uitnodigt.