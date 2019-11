Opnieuw verdachte opgepakt in onderzoek naar 39 doden in koelwagen

De politie van Essex die het onderzoek voert, liet de man van 23 oppakken in de vroege ochtend op de M40-autosnelweg in de omgeving van Beaconsfield, ten noordwesten van Londen. Wat zijn rol precies is in het verhaal, is nog onduidelijk.

In het persbericht dat de politie op haar website verspreidde, staat alleen dat hij in verband met het drama in de koelcontainer werd gezocht. Hij is opgepakt op verdenking van hulp aan mensensmokkel en illegale immigratie.