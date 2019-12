Wantoestanden op palmolieplantages in Congo: wat is de rol van de Belgische investeerder BIO?

De drie palmolieplantages van het Canadese bedrijf Feronia en zijn Congolese dochteronderneming Plantations et Huileries du Congo liggen in een zeer uitgestrekt en afgelegen gebied van zowat 100.000 hectares in het noorden van Congo. Toen PHC moeilijke tijden doormaakte, kwamen vier Europese investeringsmaatschappijen met geld over de brug.

Het gaat om de Belgische investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO), de Britse CDC-groep, de Nederlandse FMO en de Duitse DEG. De voorbije 6 jaar hebben ze samen 100 miljoen dollar besteed aan het project, met de bedoeling om de werkgelegenheid in dit zeer arme gebied een nieuwe kans te geven. BIO heeft zelf 11 miljoen dollar in het bedrijf geïnvesteerd. Intussen hebben bijna 10.000 mensen werk en onderhouden ze zo'n 50.000 familieleden. (lees voort onder quote en foto)