Picknickmobiel van Dadizele helpt ouderen tegen eenzaamheid

In Dadizele blinken ze van trots. Tijdens de Ouderenweek is het project "Toertje in de buurt" verkozen tot strafste initiatief. Het komt erop neer dat bewoners van het woonzorgcentrum in Dadizele er met een picknickmobiel op uit trekken.

Omgebouwde rolstoel

De picknickmobiel is een omgebouwde rolstoel, waarin de bewoners hapjes en drankjes kunnen meenemen. Dankzij de picknickmobiel gaan ze bij buren in de tuin zitten om gezellig te eten, te drinken en te babbelen. Het is vooral belangrijk dat ze in hun eigen gemeente, in Dadizele, op toer kunnen gaan.

Initiatiefnemer Rik Knockaert: "De mensen ervaren hun dorp als een onschatbare plaats waar ze gewoond en geleefd hebben. Ze ontmoeten hun buren van vroeger die opnieuw goeiedag komen zeggen."