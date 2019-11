Pluimveebedrijven krijgen vergoeding voor schade door vogelgriep: "Veel te weinig"

De vogelgriep sloeg in mei toe. Zo'n 50 West-Vlaamse pluimveebedrijven werden toen getroffen en vernietigden hun kippen. Zij krijgen daar nu een vergoeding voor. De Vlaamse regering maakt 2,5 miljoen euro vrij. Een deel van dat geld gaat ook naar Oost-Vlaamse bedrijven.

Geleden schade

Legkippenkweker Stefaan Verhelle uit Wingene ruimde vrijwillig 80.000 kippen in zijn stal om de verdere verspreiding van de vogelgriep tegen te gaan. Hij vindt de vergoeding van de regering te laag.

"Wij zijn blij dat de vergoeding er komt, maar die is een stuk lager dan de geleden schade", zegt hij. "We hadden gehoopt op een hoger bedrag omdat we toch geprobeerd hebben om de ziekte te beperken. De totale schade bij de kwekers bedraagt zo'n 25 miljoen euro. Amper 10 procent wordt dus eigenlijk vergoed."