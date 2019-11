Remgeld voor reeks geneesmiddelen daalt, anticonceptie wordt gratis tot 25 jaar

Enkele weken geleden had De Block het begrotingsvoorstel van artsen, ziekenfondsen en zorgstellingen nog verworpen omdat er volgens haar te weinig voor de patiënt in zat. Bij de ziekenfondsen heeft VRT NWS vernomen dat nu wel een aantal inititiatieven sneuvelen waarbij de patiënt wel degelijk baat heeft, zoals een betere terugbetaling van tandzorg voor een aantal patiënten en van hoorapparaten bij kinderen. In de begroting Van De Block is ook geen sprake meer van 101 miljoen euro voor nieuw beleid.

Gisteren raakte al bekend dat De Block de overgangsmaatregel voor de maximumfactuur met 1 jaar verlengt. Zo voorkomt ze dat de kosten voor zo'n 80.000 chronisch zieken oplopen.

De gewesten krijgen nu een jaar meer om een regeling uit te werken voor de gezondheidsdomeinen die zijn overgeheveld door de zesde staatshervorming.

