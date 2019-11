Royals op zondag: Kate Middleton redt de meubelen thuis en "Amazing Grace" doet traantje wegpinken 

Koningin Mathilde focuste deze week zich nog op kinderrechten door in het Europees Parlement in Brussel een bijeenkomst bij te wonen voor de 30e verjaardag van het Internationale Kinderrechten­verdrag. "In de afgelopen 30 jaar is er een aanzienlijke vooruitgang geboekt bij de uitvoering van het Verdrag. (...) Tegelijkertijd mag niet uit het oog worden verloren dat elk jaar 12 miljoen meisjes uitgehuwelijkt worden tijdens hun kindertijd", vertelde Mathilde.



"En hoewel het basisonderwijs breed toegankelijk is, zijn er nog te veel meisjes in de armste landen die geen toegang hebben tot het secundair onderwijs, omdat hun familie er het nut niet van inziet, of omdat ze thuis nodig zijn. Er moeten nog steeds grote inspanningen worden geleverd om de doelstellingen te bereiken die de internationale gemeenschap in 1989 heeft vastgelegd."⁣