Sven Speybrouck en zoontje schenken stripcollectie van Piet Pienter en Bert Bibber aan bibliotheek Boechout

Piet Pienter en Bert Bibber zijn twee vrienden die de wereld rondreizen en overal avonturen beleven, avonturen die Sven Speybrouck als kind al las. En die microbe heeft hij doorgegeven aan zoon Julius. "Toen we in de zomer in de bibliotheek van Boechout waren, zagen we dat ze die strips daar niet hadden. Dat vonden we toen wel zonde. Zeker omdat de tekenaar, Pom, een groot deel van de strips van Piet Pienter en Bert Bibber in de Mussenhoevelaan getekend moet hebben, want daar heeft hij lange tijd gewoond."

Sven heeft zelf de volledige collectie van 54 strips, en hij besliste samen met Julius om de collectie te schenken aan de bibliotheek van Boechout. "Maar toen bleek dat ze er toevallig net een aantal hadden gekregen. Dus hebben wij de rest van de strips geschonken, 25 in totaal, om de collectie compleet te maken. En zo hebben we er toch nog een heleboel over voor thuis."

Geen emotioneel afscheid

Voor zoontje Julius, zelf ook een grote fan van Piet Pienter en Bert Bibber, was het geen emotioneel afscheid van de strips. "Hij begrijpt het principe: dankzij een bib kunnen heel veel kinderen er ook van genieten. We hebben de strips zelf allemaal thuis, maar je kan ze onmogelijk allemaal tegelijk lezen. Dus hebben we beslist om ze aan de bib te schenken, en daar waren de medewerkers heel enthousiast."

Intussen blijken de strips ook heel populair te zijn. "Toch straf, want wie kent Piet Pienter en Bert Bibber nu nog? Maar kijk, ze worden gelijk zot uitgeleend, dus de kinderen van Boechout zijn er helemaal weg van. En terecht."