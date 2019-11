Verschillende acteurs van "Thuis" duiken op in een filmpje waarin ze hun steun voor de VRT uitspreken. "Wij laten de VRT niet los", zeggen ze in koor. Tegelijk roepen ze iedereen op om op 5 december naar het Martelaarsplein in Brussel te komen, de zetel van de Vlaamse regering. Daar vindt die dag protest plaats tegen de nieuwe besparingen die de regering de openbare omroep wil opleggen.