"Toiletplanten" zoals kiwi's, tomaten en pompoenen groeien op oevers van Dijle in Leuven

Met dank aan het rioolwater dat in de Dijle belandt, vind je langs de oevers in Leuven soms verrassende begroeiing zoals tomaten-, pompoenen- en kiwiplanten tot zelfs een vijgenboom. Dat schrijft het studentenblad Veto en wordt ons bevestigd door Thomas Gyselinck, praktijkassistent biologie aan de KU Leuven: "Van goudbes en tomaat weten we dat ze in ons verteringsstelsel kunnen overleven. Dat betekent dat als iemand tomaat eet en hij of zij naar de wc gaat, de zaden via het toilet het water inkomen. Wanneer dat rioleringswater in onze waterlopen terechtkomt, worden die zaden meegevoerd en kunnen ze zich handhaven op slibafzetting langs het water."

Goed klimaat

"Op het slib en via spleten in muren kunnen de planten groeien. Het stedelijk klimaat, dat altijd enkele graden warmer is dan daarbuiten, kan die soorten helpen te bloeien", aldus Thomas Gyselinck. "In het Groot Begijnhof zijn er kiwiplanten en met een beetje geluk pompoenplanten te vinden. In het Sluispark staat er een gigantische vijgenboom en naast de zandhopen daar niet ver vandaan staan een heleboel tomatenplanten en kun je zelfs goudbes vinden."

Rioleringswater

De planten vinden dus via de riolering nieuwe plaatsen om te groeien, maar dat betekent ook dat er nog steeds rioleringswater in onze waterlopen terechtkomt. "Wanneer we in ons rioleringsstelsel te veel water op een korte periode krijgen, namelijk bij zware regenval, dan gebeurt het dat het teveel aan water afgeleid wordt naar waterlopen. In Leuven zijn er bovendien nog altijd afwateringsbuizen van huizen die rechtstreeks aangesloten zijn op de waterlopen."