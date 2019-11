Twee Belgische IS-weduwen die van Syrië naar Turkije zijn gevlucht, hebben zich aangegeven bij Turkse politie

Duitsland gaat voor het eerst actief een IS-vrouw samen met haar kinderen uit Syrië terughalen. De vrouw zat samen met haar drie kinderen in het Koerdische kamp van Al Hol in het noorden van Syrië. Samen met een Amerikaanse hulporganisatie heeft het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken onderhandeld om de vrouw naar Erbil in Irak te brengen.

Wellicht zal de vrouw in Erbil worden opgepakt. Het gaat om Duitse bekeerlinge uit de deelstaat Hessen die in 2016 met haar kinderen naar IS-gebied trok. Het is voor het eerst dat Duitsland zelf een volwassene terugbrengt. Eerder evacueerde Duitsland enkel kinderen uit Syrische kampen of nam het volwassenen met IS-banden op die door Turkije waren uitgewezen.