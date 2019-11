Voeren zoekt nieuwe functie voor elektriciteitscabines: "De torentjes zijn echte bakens"

De 11 torentjes staan verspreid in heel Voeren. Sommige liggen in een woonkern, andere midden in een weide, en enkele zijn zelfs beschermd. De gemeente vindt ze te mooi om te laten verkommeren. "Die torentjes maken ondertussen al erg lang deel uit van het landschap van Voeren, het zijn echte bakens geworden", vindt burgemeester Huub Broers (Voerbelangen).

Architecten

Toen de Hogere Architectuurschool van Luik op zoek was naar een gebouw waar de studenten interieurarchictectuur een project konden rond maken, stelde Voeren de elektriciteitscabines voor. De studenten hebben die opgemeten en zijn er mee aan de slag gegaan.

"Nochtans is het geen makkelijke opdracht," verduidelijkt Roland Vanmuysen, de architect van de gemeente. "Die torentjes zijn vanbinnen niet groter dan 3 meter bij 3. Ze hebben wel 4 verdiepingen, dat is in totaal 36 vierkante meter. De gemiddelde Vlaamse woonkamer is bijna zo groot. Dus wie er een vakantiewoning van wil maken, moet rekening houden met een maximale benutting van de oppervlakte. Maar er zijn ook ideeën voor een uitkijktoren en noem maar op."

Tentoonstelling

De maquettes zijn zaterdag en zondag van 10 tot 16 uur te bekijken in administratief centrum De Voor. Bij het gemeentebestuur hopen ze dat andere architecten en inwoners opdagen die op hun beurt geïnspireerd raken om iets te doen met zo'n kabine.