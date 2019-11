Vroege winterfeesten of zelfgemaakte raketten lanceren? Dit heeft het weekend voor u in petto

Zondag is het "Dag van de wetenschap", er staan niet minder dan 763 activiteiten op het programma. Kiezen is verliezen, maar we helpen u graag op weg met een mogelijk bezoek aan het anatomielab in Kortrijk, de 3D-ruimtereis die u in Ieper kunt maken, of de zelfgeknutselde raketten die u kunt lanceren bij het planetarium in Brussel. Er zijn ook twee wetenschapsfestivals in Gent en Brussel, volledig gratis.

Bekijk hieronder de reportage van de vorige editie, die meer dan 42.000 nieuwsgierigen lokte: