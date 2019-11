VUB-VIB-team combineert voor het eerst radio- en immunotherapie bij behandeling kanker

De proeven met de radioactieve antistoffen zijn tot nu enkel in het labo op kweekstalen en muizen gebeurd, zei professor Van Ginderachter aan de telefoon.

Wel worden er nu al proeven op mensen uitgevoerd met 'dummy-antistoffen', antilichaampjes zonder radioactieve lading. Ook dat kan al nuttig zijn, volgens Van Ginderachter, want als we die antilichamen koppelen aan beeldvorming, kunnen we zien hoeveel macrofagen er waar in de tumoren zitten. De aanwezigheid van veel macrofagen is meestal behoorlijk slecht nieuws, en dus zou het goed zijn te weten hoeveel er in de tumor aanwezig zijn.

Het koppelen van de radiotherapie aan de antilichamen bij proeven op mensen is nog wel enkele stappen verder, zo zei Van Ginderachter, en de nieuwe therapie is dus nog niet voor morgen. Wel is duidelijk dat de nieuwe therapie een valabele nieuwe benadering is voor de behandeling van kanker.

De studie van het team van VIB, VUB, UZ Brussel en de Universiteit Gent is gepubliceerd in het Journal of Controlled Release.