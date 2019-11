Waarom escaleert het protest in Bolivia en kan dit uitmonden in een burgeroorlog? Vijf vragen, vijf antwoorden

De laatste vijftien jaar vervaagden de lijnen tussen de armen en de middenklasse, gekleurd en blank, inheems of van gemengde afkomst steeds meer. Toch zijn het net deze tegenstellingen die door de politieke strekkingen worden uitgebuit. Morales gebruikt opzwepende, polariserende taal die zijn aanhangers vaak in een strijdlustige minderheids­positite portretteren. Hij gebruikt daarbij ook eeuwenoude, inheemse symbolen, haalt uit naar het kapitalisme en boezemt angst in voor identiteitsverlies.



De oppositie, vaak neo-liberaal en rechts tot uiterst rechts, verspreidt dan weer geruchten die soms moeilijk na te trekken zijn. Morales wordt er onder meer van verdacht corrupt te zijn en banden te hebben met de drugshandel. Sommigen hervallen in ronduit racisme en focussen zich op de inheemse roots van Morales. Het moddergevecht tussen beide kampen wordt ondertussen al jarenlang voortgezet op sociale media, waarbij hele bevolkingsgroepen tegen elkaar worden opgezet.

De komst van de interim-regering maakte het er niet rustiger op. Interim-president Jeanine Áñez behoort tot de oude Spaanse elite: ze is conservatief-katholiek, heeft een erg lichte huidskleur en blondgeverfde haren. Ze omringt zich bijna uitsluitend met mensen van diezelfde klasse en religie en stelde dan ook meteen een conservatief kabinet samen.



Voor het eerst in 14 jaar ziet de Boliviaanse regering er dus plots heel wat minder divers uit. Erger nog: Áñez staat zelfs bekend om oude, discriminerende uitspraken over haar inheemse medeburgers. In beelden die de wereld rondgaan, houdt Áñez bij haar betreding van het presidentiële paleis een enorme bijbel in haar hand - een beladen gebaar in een land dat het katholicisme net afvoerde als staatsgodsdienst om de inheemse geloven te respecteren. "De Bijbel keert terug naar het paleis", verklaart ze op het presidentiële balkon, terwijl haar aanhangers "het is ons gelukt" scanderen. Voor de inheemse bevolking een klap in het gezicht.