Warmathon Kortrijk is als eerste volzet: "Enthousiasme is groot"

Het is nog bijna een maand maar de Warmathon van Kortrijk tijdens de Warmste Week is nu al volzet. En de West-Vlamingen zijn niet alleen sportief maar ze hebben ook het hart op de juiste plaats. Er zijn al heel wat acties voor een goed doel tijdens de Warmste Week. Wim Decraene van de Warmathon: "Het enthousiasme in West-Vlaanderen, en zeker in Kortrijk, is groot"