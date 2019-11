Wat met de kerstboom na Kerstmis? Eeklo wil bomen hergebruiken, maar dat is niet evident

De feestdagen naderen, dus beginnen heel wat mensen te denken aan de kerstboom. Zij die voor een plastieken exemplaar kiezen, kunnen die in januari weer opbergen, maar wat doe je met een echte dennenboom na Kerstmis? In Eeklo hebben ze er plannen mee, ze willen de bomen gaan hergebruiken.

Concreet wil het gemeentebestuur alle Eeklose kerstbomen na kerst her en der in de stad planten en ze na een jaar opnieuw gebruiken. Dat systeem komt overgewaaid uit Nederland, daar noemen ze dat een kerstboomadoptiebos. Milieuschepen Bob D'Haeseleer (Groen): "We willen met dit simpel systeem een antwoord bieden op de traditie om een kerstboom na de feestdagen weg te gooien."

Geen succes in Zele

Het KTA van Zele heeft dat systeem al twee jaar op rij geprobeerd, maar haalde geen goede resultaten. Het eerste jaar, in 2018, overleefde geen enkele boom de herplanting. Dit jaar schiet er nog 10 procent over van de kerstbomen van vorig jaar.

Leerkracht Hans Maes geeft de mensen van Eeklo deze goeie raad: "Het is belangrijk dat je de boom in huis voldoende water geeft. Bovendien is vloerverwarming uit den boze." Voordat je de boom laat herplanten, check je best ook nog even hoe gezond hij is, volgens Maes. "De takjes moeten nog flexibel en mooi groen zijn. En de naalden mogen nog niet loskomen. Alleen dan is er nog kans op leven!"