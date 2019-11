"Wil" van Jeroen Olyslaegers bij beste tien historische romans van Britse krant The Times

"Wil" staat op een prestigieuze lijst van de Britse krant The Times als "historical fiction book of the year". De roman van Jeroen Olyslaegers is een "briljante, ongemakkelijke verkenning van de morele compromissen die nodig zijn om naast het kwaad te leven", schrijft de krant. Samen met een roman uit Litouwen is "Will" (Engelse titel) de enige vertaalde roman in het lijstje.