Zeven jaar cel voor serieverkrachter uit Maasmechelen

De dertiger had een vals profiel aangemaakt op een datingsite. Hij sprak dan met vrouwen af op een afgelegen plek, of bij de slachtoffers thuis. Hij ging altijd op dezelfde manier te werk. Hij verdoofde hen met een slaapmiddel, in de hoop dat ze zich niets meer van de verkrachting zouden herinneren.

Gokken

De man beroofde zijn slachtoffers ook. Hij ging er vandoor met het geld uit hun portemonnee en hun bankkaart. Vaak vroeg hij de vrouwen om hun pincode, terwijl ze in een roes waren. Of hij beweerde dat hij voor Telenet werkte, en dat hij met de pincode de beveiliging van hun kaart kon testen. Zo kon hij in totaal 5.000 euro buit maken. Dat geld gebruikte hij onder meer om te gokken.