75 jaar geleden: het verzet ontwapend en politiek uitgeschakeld

Al snel wordt duidelijk dat de man het gevaar fel heeft overdreven. De “massale opstand” van het Henegouwse proletariaat is niet meer dan een kleine kolonne van partizanen uit de Borinage, enkele tientallen maar. De rijkswacht houdt ze tegen in de buurt van Bergen. Een ander groepje, dat uit Charleroi komt, wordt onderschept in Halle en laat zich zonder weerstand te bieden ontwapenen. Het Luikse, waar nochtans in de fabrieken en ateliers veel actie gevoerd was, beweegt niet. Het is duidelijk dat de Waalse arbeidersklasse, die het al maanden moeilijk had om zich te voeden en verwarmen, niet genoeg energie of zin had om zich in een revolutie te engageren, terwijl de vijand nog aan de oostgrens van het land stond.

EXIT het gewapend verzet in België . En kon het, gezien dat verzet zo verdeeld en in de minderheid was, anders zijn afgelopen?