Als we niet goed kunnen rekenen, in hoeverre ligt dat dan aan onze taal?

Er zijn natuurlijk nog redenen waarom kinderen uit verschillende landen verschillende wiskundige inzichten hebben. Hoe wiskunde-onderwijs opgevat wordt bijvoorbeeld, of culturele visies op onderwijs. Het is niet zo makkelijk om deze factoren te controleren in internationale onderzoeken, maar er is een situatie waarin dat wel gelukt is.

Het moderne Welsh (gesproken in Wales, in het Verenigd Koninkrijk, red) is transparant. "92" is daar bijvoorbeeld "naw deg dau", "9 keer 10 en 2", zoals het systeem in Oost-Aziatische talen. In het oude, traditonele Welsh (dat nog gebruikt wordt voor data en leeftijden) is "92" geschreven als dau ar ddeg a phedwar ugain, of "2 van 10 en 4 keer 20".

In Wales krijgt 80 procent van de kinderen vandaag wiskunde in het Engels, dat een minder transparant telsysteem heeft, en 20 procent in het moderne Welsh. Een gelegenheid voor een onderzoek bij kinderen die wiskunde leren in verschillende talen, maar wel hetzelfde onderwijs volgen en een gelijkaardige culturele achtergrond hebben.